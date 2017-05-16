На Черкащине за вымогательство задержан председатель медкомиссии

В Черкасской области председатель медицинской комиссии задержан за вымогательство с участника АТО взятки в размере 75 тысяч гривен.

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Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня прокуратурой Черкасской области совместно с оперативниками УСБУ и ГУНП задержан председатель Врачебно-квалификационной комиссии коммунального учреждения "Городищенское территориальное медицинское объединение", который требовал и получил 75 000 грн от участника АТО за содействие в оформлении комиссией медицинских документов для установления группы инвалидности", - написал генпрокурор.

"Иногда трудно удержаться в рамках закона и презумпции невиновности", - добавил Луценко.