В Киеве на взятке задержали чиновника Главного военного госпиталя Минобороны

Вчера прокуратурой города Киева совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали на взятке руководителя структурного подразделения Главного военно-медицинского центра «Главный военно-медицинский госпиталь» Министерства обороны Украины и командира роты одной из воинских частей, которая дислоцируется в Киевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

«Указанные должностные лица требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 62 тыс. грн от военнослужащего за предоставление заключения военно-медицинской комиссии о его непригодности к военной службе по состоянию здоровья и о возможности быть комиссованным», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали вымогателей сразу после получения ими денежных средств.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.