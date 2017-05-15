Во Львове за взятку задержали руководителя медицинского объединения МВД

Во Львове сегодня, 15 мая, работники Военной прокуратуры Западного региона совместно с оперативниками одного из подразделений ГУ Нацполиции Львовской областизадержали при получении неправомерной выгоды руководителя территориально-медицинского объединения МВД Украины по Львовской области.

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Как сообщил представитель Главного управления Нацполиции области в области, руководитель государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Львовской области» получил неправомерную выгоду в размере 6 тыс. грн от предпринимателя за предоставление в аренду помещения в возглавляемом им медицинском учреждении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В Военной прокуратуре Западного региона пока воздерживаются от официальных комментариев относительно задержания чиновника медицинского объединения МВД.