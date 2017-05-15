В Донецкой области будут судить акушера, действия которого привели к инвалидности младенца

В Донецкой области будут судить врача, действия которого привели к инвалидности младенца.

Читайте такжеНа Киевщине будут судить хирурга, из-за непрофессионализма которого умер пациентКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача по факту ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2013 года акушер-гинеколог Мирноградской центральной городской больницы не предоставил роженице квалифицированную медицинскую помощь и поставил неправильный диагноз без лабораторных подтверждений. В дальнейшем на основании неправильного диагноза женщине были даны лекарства, которые стимулируют роды.

Указанные действия акушера-гинеколога привели к тому, что у новорожденного диагностированы сразу несколько неизлечимых болезней, в том числе: задержка всех видов развития, поражение центральной нервной системы, отек головного мозга. Согласно выводам экспертиз, эти болезни не являются врожденными, а относятся к родовой травме и ее последствиям. Ребенок получил инвалидность.

Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении врача. За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей ему грозит до 3 лет лишения свободы.