Днепропетровщина: дети и работники детсада госпитализированы с отравлением

В Новомосковске Днепропетровской области в местную больницу с подозрением на инфекционное заболевание попали девять детей - воспитанники дошкольного учебного заведения и трое взрослых из числа персонала детсада.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По указанному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Продолжается досудебное расследование.