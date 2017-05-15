Днепропетровщина: дети и работники детсада госпитализированы с отравлением
09:00, 15 мая 2017Новости регионов
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В Новомосковске Днепропетровской области в местную больницу с подозрением на инфекционное заболевание попали девять детей.
Днепропетровщина: дети и работники детсада госпитализированы с отравлением / Фото: УНИАН
В Новомосковске Днепропетровской области в местную больницу с подозрением на инфекционное заболевание попали девять детей - воспитанники дошкольного учебного заведения и трое взрослых из числа персонала детсада.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По указанному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).
Продолжается досудебное расследование.
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