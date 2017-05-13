В Чернобыле зафиксировано массовое отравление среди работников АЭС

В г. Чернобыль Киевской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которого пострадало 29 сотрудников ДПС «Чернобыльская АЭС».

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Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, все пострадавшие имеют диагноз «острый гастроэнтероколит» и находятся на амбулаторном лечении.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, заболевания работников вероятно связано с питанием в столовой № 19 Государственного предприятия «Управление обеспечения функционирования объектов Чернобыльской АЭС», что расположена на территории АЭС.

Во время обследования в столовой отобраны образцы для проведения соответствующих лабораторных исследований и обследовано 20 человек персонала столовой.

Материал от декретированных работников, смывы и пищевые продукты находятся в работе. По результатам микробиологических исследований, пробы водопроводной воды соответствуют требованиям.

Организовано проведение противоэпидемических мероприятий. Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.