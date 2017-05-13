В Черниговской области выделили средства на оздоровление школьников

В Черниговской области в этом году на финансирование кампании по оздоровлению детей школьного возраста областная и местная власти направят 55 млн грн, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

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Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, ссылаясь на информацию, озвученную сегодня во время заседания профильной областной межведомственной комиссии.

По словам директора департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Нины Лемеш, развлекательными и оздоровительными услугами в Черниговской области намерены охватить около 53 тыс. детей школьного возраста.

В области остается задача по стопроцентному оздоровлению детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«Также приоритет — оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, талантливых и одаренных детей. Особое внимание будет уделяться семьям, которые потеряли кормильца во время выполнения воинского долга в зоне АТО», - подчеркнула Лемеш. Сейчас в таких семьях в регионе воспитываются 35 детей школьного возраста.

В целом, в области будут работать пришкольные летние лагеря, местные заведения оздоровления, а также планируется отдых черниговских детей во всеукраинских профильных заведениях и поездки за границу. Продолжат работать в регионе в летние языковые лагеря.

В этом году планируется проведение государственной аттестации шести детских заведений оздоровления. Стоимость их услуг, по сравнению с прошлым годом, возросла. Прежде всего, это связано с недостаточной наполненностью: большинство лагерей Черниговской области набирают всего одну смену.

Эту проблему заместитель председателя ОГА Наталья Романова предлагает решить посредством проведения широкой рекламной кампании. Она порекомендовала обратить внимание на работу со столичными учебными заведениями.