В Одессе задержан российский химик, изготовлявший психотропы

В Одессе вчера, 11 мая, задержан химик из Российской Федерации, изготовлявший в арендованном доме наркотик амфетамин.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, работники Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции совместно с патрульной полицией Одессы разоблачили 28-летнего иностранца, который оборудовал в арендованном доме лабораторию, где изготавливал психотропное вещество - амфетамин.

Отмечается, что сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что гражданин Российской Федерации по месту жительства осуществляет изготовление и сбыт тяжелых наркотических психотропных веществ. В ходе обыска в доме обнаружено и изъято лабораторное оборудование: стеклянные колбы, шланги, пипетки, электронные весы, устройство для охлаждения изготовленных веществ, фольга; а также прекурсоры.

Кроме того, изъято 600 доз амфетамина, таблетки «Бупренорфин гидрохлорид» и «Бупрен ІС» - около 400 доз. Как подчеркнули в главке, стоимость изъятого амфетамина по ценам «черного рынка» составляет 300 тыс. грн.

«Установлено, что правонарушитель имеет образование химика, 5 лет назад приехал на территорию Украины для трудоустройства», - сообщили в отделе.

Злоумышленник задержан 11 мая и помещен в изолятор временного содержания. Устанавливается причастность других лиц к данному правонарушению, а также организатор нарколаборатории.

По данному факту начато уголовное производство по ряду статей УКУ. В частности, по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).