В Одессу доставили раненых в зоне АТО бойцов, пятеро – в тяжелом состоянии
Из 11 раненых пятеро – в тяжелом состоянии, их сразу поместили в реанимацию.
В Одессу вчера доставили бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
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Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, самолет доставил 14 человек, в числе которых трое – бойцы, нуждающиеся в терапевтической помощи, у остальных – ранения.
«Из 11 раненых пятеро – в тяжелом состоянии, они сразу помещены в реанимацию», - сообщил Танцюра. По его данным, бойцы получили ранения, в частности, в районе населенных пунктов Широкино и Водяное.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Волонтеры также начали сбор средств для оказания помощи раненым.
«В ней, например, очень нуждается боец, получивший тяжелое ранение брюшной полости», - подчеркнул волонтер.