В Киеве будут судить женщину, которая оставила на улице двух маленьких дочек

В Киеве передано в суд обвинительный акт в отношении 21-летней уроженки Ровенской области, которая оставила на произвол судьбы двоих своих детей на улице.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, 21 марта прохожие обнаружили 9-месячную девочку и ее 2-летнюю сестру посреди ночи на улице Ванды Василевской в детской коляске и без документов. Детей госпитализировали.

Правоохранители разыскали их мать. Свой поступок женщина объяснила тем, что детям постоянно требовался уход, и это мешало ей в поисках работы.

Действия матери квалифицированы по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, лицом, которое было обязано заботиться о них и имело возможность оказать им помощь).

Обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу. За содеянное женщине грозит до 2 лет лишения свободы.