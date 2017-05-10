Во Львовской области задержан украинец за незаконный вывоз стероидов

Во Львовской области таможенники задержали гражданина Украины при попытке незаконно вывезти из Украины партию стероидов, спрятанных в бензобаке автомобиля.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы во Львовской области, 9 мая в пункт пропуска «Рава-Русская» (Львовская область) на выезд из Украины по полосе «зеленый коридор» прибыл легковой автомобиль под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области. При досмотре транспортного средства у таможенников возникло подозрение о наличии в нем товаров, скрытых от таможенного контроля.

Во время углубленного досмотра легкового автомобиля в полости топливного бака было выявлено 360 флаконов тестостерона пропионата. Скрытые флаконы были завернуты в несколько слоев полиэтиленовых мешков.

Таким образом, гражданин Украины пытался переместить через таможенную границу Украины товар с сокрытием от таможенного контроля с использованием специально изготовленных приспособлений, затрудняющих обнаружение товаров.

По данному факту по признакам нарушений таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст.483 ТК Украины составлен протокол. Товар и автомобиль Kia Magentis, 2004 года выпуска, изъяты, дело направят в суд. Стоимость изъятой партии стероидов установят эксперты.

Справка. Тестостерон пропионат – известный стероид среди атлетов. Препарат принимают для развития силы и мышечной массы.