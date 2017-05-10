Чиновников КГГА будут судить за растрату средств, выделенных для детей-инвалидов и сирот
На основании поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было перечислено свыше 870 тыс. гривен.
Двух должностных лиц Киевской городской государственной администрации будут судить за растрату 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот.
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА, а также бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления социальной защиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах.
Как установили правоохранители, злоумышленники, находясь на указанных должностях, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
"В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. гривень",- говорится в сообщении.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.
Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.