Чиновников КГГА будут судить за растрату средств, выделенных для детей-инвалидов и сирот

Двух должностных лиц Киевской городской государственной администрации будут судить за растрату 870 тыс. грн, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА, а также бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления социальной защиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах.

Как установили правоохранители, злоумышленники, находясь на указанных должностях, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

"В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. гривень",- говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.