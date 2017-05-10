На Харьковщине дети отравились препаратом против огородного вредителя

На Харьковщине четверо детей отравились препаратом против огородного вредителя.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В полицию поступило сообщение от врача Нововодолажской центральной районной больницы о том, что в медицинское учреждение доставлены четверо девочек (в возрасте от 5 до 7 лет) с отравлением неизвестным веществом.

Полиция во время выезда в село Ракитное, где случилось происшествие, выяснила, что девочки - две сестры и их подруги - находились во дворе дома. "На подоконнике самая маленькая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, приняла их за конфеты и угостила остальных", - говорится в сообщении. Родители в это время были на огороде. Увидела, что дети едят яд, старшая сестра, которая и позвала взрослых.

После оказания первоочередной медицинской помощи для дальнейшего лечения дети направлены в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации этого происшествия в соответствии с законодательством.