За последние две недели в больницу им.Мечникова возросло количество тяжелораненых из зоны АТО – главврач

В Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова констатируют увеличение за последние две недели количества тяжелораненых, которых привозят из зоны проведения антитеррористической операции.

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Об этом главный врач медучреждения Сергей Рыженко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Да, в последние две недели поступает много раненых в больницу Мечникова. И, что тяжелее всего, - много раненых с (травмами), несовместимыми с жизнью, много ранений головы, что говорит о том, что стреляют прицельно", - сказал Рыженко.

В то же время он заверил, что врачи прилагают максимум усилий для спасения жизни раненых.

При этом Рыженко отметил, что всем необходимым больница обеспечена.

Как сообщал УНИАН, с 25 апреля ситуация в зоне проведения АТО резко обострилась на всех направлениях.