В Одесской области обнаружен повешенным 11-летний ребенок

В Тарутинском районе Одесской области обнаружен повешенным подросток. По уточненным полицией данным, погибшему – 11 лет, он житель села Елизаветовка.

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Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По словам фельдшера пгт Бородино, который сообщил о случившемся в дежурную часть Тарутинского отделения Арцизского отдела полиции, предварительная причина смерти несовершеннолетнего - асфиксия от сдавливания шеи петлей.

Отмечается, что семья, в которой воспитывался несовершеннолетний, благополучная, на учете в полиции или социальных службах не состоит. 47-летняя мать и 48-летний отец воспитывают восьмерых детей, в том числе – одного приемного ребенка.

«Все дети ухоженные, аккуратно одеты и накормлены. Родители алкогольными напитками не злоупотребляют, проблем с законом не имеют. По словам соседей, погибший был воспитанным ребенком, проблем в общении с родителями или сверстниками не имел, в конфликты не вступал, склонности к самоубийству не проявлял», - говорится в сообщении.

Также установлено, что ребенок не находился под негативным влиянием какой-либо группы в социальных сетях, поскольку не имел доступа к интернету.

При осмотре тела явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. Установлено, что мальчика нашел повешенным его отец на чердаке их дома, расположенном в Елизаветовке.

«Что стало причиной трагедии - установит следствие», - подчеркнули в главке.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Тарутинском районе Одесской области обнаружен повешенным подросток. Из петли его вынул отец, ребенок скончался по дороге в больницу.