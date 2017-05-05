В Красногоровке боевики обстреляли больницу, ранена женщина

В Красногоровке Донецкой области боевики обстреляли район городской больницы, во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница.

Читайте такжеНа Луганщине боевики обстреляли автомобиль скорой медицинской помощи

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждения получил нежилой частный дом на ул. Грушевского. Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.р. Сейчас госпитализирована в больницу», - написал он.

«Именно в то время, когда в прифронтовых школах Марьинки и Красногоровки дети чтят память ветеранов войны, отбросы реализатора курятины (УНИАН: главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко) обстреливают мирных жителей. Именно так вели себя фашистские оккупанты в годы Второй мировой войны. И сегодняшние боевики - последователи тех фашистов», - отметил Аброськин.