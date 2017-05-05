В Киеве во время "Евровидения" вызовы "скорой" будут приниматься и на иностранных языках

В Киеве для приема и обработки вызовов бригад экстренной медицинской помощи создано четыре дополнительных рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, во время проведения «Евровидения» в Киеве будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад медицинских патрулей, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских волонтеров.

Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать в соответствии с графиком дежурств – круглосуточно. Дополнительно организовано проведение консультаций, консилиумов, создан резерв жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Согласно информации профильного Департамента, бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи в случае необходимости можно вызвать круглосуточно по телефону 103. Прием и обработка вызовов будет осуществляться в режиме реального времени от операторов стационарной и мобильной связи, линий непосредственной связи с аварийно-спасательными службами города. Дополнительно создано четыре рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков.

Во время мероприятий в Киеве днем будут работать 184 бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а с 21:00 до 07:00 – 125 бригад. Врачи «скорых» отрабатывают вызовы на автомобилях типа В и С, что соответствует международным стандартам. На автомобилях установлены видеорегистраторы и GPS-навигаторы для обеспечения прибытия бригад на место в кратчайший срок.

Он добавил, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи: 29 – для взрослых, 19 – для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и два – детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и стоматологических кабинетах.

В Департаменте здравоохранения сообщают, что за справками о номерах телефонов и местонахождении травматологических и пунктов неотложной медицинской помощи можно обращаться круглосуточно по телефонам: 103, 1503, 1583.

Также в столице работает консультативно-информационная служба «Здоровье» – позвонив по телефону 1583, можно круглосуточно и бесплатно получить совет врача.

Сейчас разработан план взаимодействия с аварийно-спасательными службами города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Количество, режим работы, дислокация медицинских пунктов, врачебно-сестринских бригад, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских патрулей, медицинских волонтеров в соответствии с организаторами мероприятий.