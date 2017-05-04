Киевщина: врач призывной комиссии требовал взятку в $ 900

В Белоцерковский горрайонный суд Киевской области направлен обвинительный акт по подозрению во взяточничестве врача военно-врачебной комиссии Белоцерковского объединенного городского военного комиссариата (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«В течение февраля-марта 2017 года врач требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 900 долларов США за признание последнего негодным к призыву на срочную военную службу по состоянию здоровья», - говорится в сообщении.

Этот человек был изобличен военной прокуратурой совместно с оперативными работниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики в Киевской области Нацполиции Украины. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За инкриминируемое деяние обвиняемый может попасть за решетку на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.