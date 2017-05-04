На Киевщине перекрыт канал контрабанды из России прекурсоров для изготовления амфетамина

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и пресекли деятельность нарколаборатории.

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Как сообщает пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что организовали канал трое украинских граждан и россиянин, который завозил прекурсоры в Украину на автомобиле.

Для переработки сырья в амфетамин злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме одного из них в Киево-Святошинском районе.

По информации спецслужбы, ежемесячно наркодельцы изготавливали более 1,5 кг психотропов и сбывали их наркозависимым столичного региона. Деньги от «клиентов» поступали на банковскую карточку.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников в Бориспольском и Киево-Святошинском районах оперативники СБУ изъяли 60 г готового амфетамина, 46 кг прекурсора фенилнитропропена и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятого психотропа и прекурсоров составляет 350 тыс. грн. У дельцов также выявлено 95 тыс. российских рублей для закупки сырья и 40 тыс. грн от реализации амфетамина.

Открыто уголовное производство по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления четверым задержанным.