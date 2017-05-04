Красный Крест отправил на Донбасс гуманитарный груз

Международный комитет Красного Креста отправил жителям временно оккупированных территорий Донбасса гуманитарный груз весом более 230 тонн.

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Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей от МККК, которые перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, строительные материалы, а также медицинские препараты общим весом 236 тонн.