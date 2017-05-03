В Бердичеве обновлен центр неврологической помощи участникам АТО

В Бердичеве Житомирской области обновили центр неврологической помощи и психологической реабилитации участников АТО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления охраны здоровья облгосадминистрации.

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По словам и.о. начальника управления здравоохранения ОГА Виктора Лучкива, за средства областного бюджета (около 1,7 млн грн) отремонтирован центр неврологической помощи и психологической реабилитации участников АТО, а также помещения ЛФК, некоторые помещения терапевтического и гастроэнтерологического отделений областного госпиталя ветеранов войны. Кроме того, 2 млн грн спонсорской помощи потрачено на установку современной аппаратуры в хирургическом отделении, полностью переоснащено физиотерапевтическое отделение.

«За все время АТО в этом госпитале уже прошли лечение и реабилитацию 1 тыс. 576 участников антитеррористической операции, среди них 202 инвалида войны и 1 тыс. 374 участника боевых действий", - уточнил Лучкив.

Реабилитация участников АТО в этом госпитале началась осенью 2014 года. В июне 2016 года на базе неврологического отделения был открыт центр неврологической помощи и психологической реабилитации участников АТО.

Справка УНИАН. Коммунальное учреждение «Житомирский областной госпиталь ветеранов войны» - современный лечебно-диагностический комплекс на 240 коек. Количество ветеранов войны в области составляет 43 тыс. 345 человек. Среди категории инвалидов войны каждый десятый является участником АТО (361 человек), а среди участников боевых действий участниками АТО являются 7 тыс. 378 человек, или 63,3% от общего количества.