В Киеве почти 30% клещей заражены инфекционным борелиозом (болезнь Лайма). Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан "112 Украина".

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По словам Рубана, с начала марта в столице зафиксировано 50 случаев укусов людей клещами.

"Сезон нападения клещей начался 2 марта текущего года и уже зафиксировано более 50 нападений на человека. Также фиксируются нападения на животных. Почти 25-30% регистрируется выявления клещевого боррелиоза среди самих клещей. Клещи, прежде всего, передают клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)", - отметил он.

Потерпевший может избежать инфицирования случае, если обратиться в медицинское учреждение за помощью в течение 24-48 часов после укуса.

"Люди, которые обнаружили нападение клещей необходимо обращаться в профильных лечебно-профилактических учреждений с целью удаления и доставки в специализированную лабораторию. В течение 24-48 часов почти не регистрируется заражения клещевым борелиозом", - добавил Рубан.