На Донетчине от ботулизма умер 30-летний мужчина

На Донетчине зарегистрировали летальный случай в результате заболевания ботулизмом.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, вследствие ботулизма скончался 30-летний житель с.Труженка Никольского района Донецкой области.

Как рассказали в ведомстве, больного с симптомами пищевой токсикоинфекции доставлили в отделение интенсивной терапии областной больницы интенсивного лечения с признаками пищевой токсикоинфекции, инфекционно-токсического шока.

Заболевание проявилось внезапно ночью, когда появилась резкая боль в животе, рвота, позже присоединилось нарушение зрения (косоглазие, двоение).

В больнице интенсивного лечения больному был поставлен диагноз: «Бытовое отравление не ясного генеза, ботулизм?».

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Из-за отсутствия в больнице больному специфическая антитоксическая сыворотка не вводилась, больной умер .

В очаге инфекции продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование. Причины и обстоятельства возникновения заболевания выясняются. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что больной употреблял икру вяленых карасей домашнего изготовления (свежая рыба была приобретена у неизвестных лиц). Кроме потерпевшего, икру рыбы больше никто из родных не употреблял.