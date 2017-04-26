Киевщина: юноша получил 40% ожогов тела от удара током при попытке прокатиться на крыше электрички

В Броварском районе Киевской области 18-летний киевлянин получил 40% ожогов тела от удара электротоком при попытке прокатиться на крыше электропоезда.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, установлено, что 18-летний житель Киева, пренебрегая правилами безопасности при поведении на железнодорожном транспорте, взобрался на крышу электрички, чтобы покататься. Получив поражение током от высоковольтной линии, он упал с поезда.

Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.