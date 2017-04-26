Харьковщина: в детском доме семейного типа повесился 12-летний мальчик

В поселке Близнюки Харьковской области повесился 12-летний воспитанник детского дома семейного типа.

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Как сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, в дежурную часть отделения полиции 25 апреля поступило сообщение от 59-летней жительницы пгт Близнюки о том, что в комнате детского дома семейного типа ее приемный сын совершил суицид - мальчика нашли повешенным.

В полиции отметили, что с 2007 года мальчик находился под опекой заявительницы.

Следователем Близнюковского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время все обстоятельства и мотивы трагического происшествия устанавливаются.