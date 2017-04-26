В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв
Дети не пострадали.
В результате инцидента никто не пострадал / Фото УНИАН
В Киеве на территории детсада взорвался неизвестный предмет, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.
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Около 9-ти часов в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил, что на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.
Во время проверки было установлено, что в 8:50 мама вела в садик шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, раздался взрыв.
В результате инцидента никто не пострадал, остались только повреждения на асфальте.
Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.