На Донетчине с пищевым отравлением госпитализировали школьников

В Донецкой области с пищевым отравлением госпитализированы пятеро школьников.

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Как сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, 25 апреля в 21.00 в детское инфекционное отделение Северской городской больницы с подозрением на острый гастрит, острую кишечную инфекцию были доставлены пятеро детей от 8 до 12 лет - ученики школы Северска Бахмутского района.

Детям оказана необходимая медицинская помощь.

Как предварительно установлено, ученики в школьной столовой ели одни и те же блюда. В ходе проведенного осмотра места происшествия была опечатана кухонная комната и столовая до приезда санэпидемстанции.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.