В одесской клинике выявлены неучтенные наркотические вещества на 4,5 млн грн
Полицейские изъяли 3853 дозы особо опасного наркотического средства «Метадон», 4583 дозы бупренорфина и 555 доз психотропного вещества «Сибазон».
В Одессе полиция изъяла из клиники неучтенные наркосодержащие медпрепараты стоимостью около 4,5 млн грн.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сотрудники следственного управления и управления противодействия наркопреступности регионального главка в конце прошлой недели провели обыск в заведении, где проводится заместительная поддерживающая терапия наркозависимым людям.
В результате полицейские изъяли 3853 дозы особо опасного наркотического средства «Метадон», 4583 дозы бупренорфина и 555 доз психотропного вещества «Сибазон».
«По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 млн грн», - отметили в главке.
Как пояснили в полиции, данное предприятие расположено в Одессе, имеет особую лицензию на реализацию средств лицам, пребывающим на заместительной поддерживающей терапии.
Согласно так называемой «метадоновой программе», наркозависимые лица становятся на специальный учет. Для снятия «ломки» они должны прибыть в клинику, где приобретают наркосодержащие препараты и под наблюдением врача его употребляют.
«При этом работниками предприятия должен вестись надлежащий контроль и учет препаратов. По оперативной информации, полученной в марте, в том числе, от посетителей клиники, ее отдельные работники бесконтрольно выдавали наркозависимым лицам наркотические препараты», - рассказали в управлении.
При этом сотрудники клиники не учитывали и не ограничивали дозировку препаратов.
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Отмечается, что правоохранители также обнаружили и изъяли неучтенные денежные средства в размере 75 тыс. грн, документацию и пр.
В настоящее время продолжаются неотложные оператвино-следственные мероприятия. Решается вопрос об аресте изъятых препаратов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины.