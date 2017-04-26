В Винницкой области найден повешенным 10-летний ребенок

В селе Семенки Барского района Винницкой области найден повешенным 10-летний мальчик, полиция возбудила уголовное производство.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции области, мальчика нашла его мать около 19 часов вчера 24 апреля.

Оперативники, прибывшие на место, выяснили, что мальчик из благополучной семьи. Вернувшись из школы, он звонил матери и сообщил, что все в порядке. Когда женщина вернулась домой, дверь была заперта изнутри. Войдя в дом, она застала сына повешенным на веревке для белья.

В полиции отметили, что ребенок не был зарегистрирован ни в одной из социальных сетей, и после опроса каких-то явных причин для самоубийства ребенка пока не выявлено. Возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса (убийство) с пометкой «самоубийство».

Проводятся дальнейшие опросы, продолжаются следственные действия.