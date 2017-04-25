На Закарпатье задержаны торговцы наркотиками

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех подозреваемых в торговле «тяжелыми» наркотиками во время сбыта очередной партии экстракционного опия.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в управлении СБУ Закарпатской области, группу злоумышленников, продававших «тяжелые» наркотики в Закарпатье, сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали вчера, 24 апреля.

В ведомстве уточнили, что дилеры также сбывали наркотики клиентам из центральных и восточных регионов Украины.

«Оперативники спецслужбы задержали четырех наркоторговцев во время реализации очередной партии наркотиков - полкилограмма экстракционного опия - в одном из приграничных районов области», - добавили в пресс-центре СБУ.

По данным правоохранителей, ориентировочная стоимость выявленных наркотических веществ на «черном рынке» может достигать около 2 млн грн.

«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», - добавили в пресс-центре СБУ.