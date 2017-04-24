В Киеве умерла женщина, поев в кафе, название которого замалчивают
Госпродпотребслужба закрыла кафе до окончания эпидемиологического расследования.
По сообщению Национальной полиции в Киеве 21 апреля в столице зарегистрирован летальный случай и случай отравления двух человек. По предварительным данным, это может быть связано с употреблением пищевых продуктов в одном из столичных заведений общественного питания.
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Специалисты Главного управления Госпродпотребслужба в Киеве провели внеплановое обследование этого заведения с отбором образцов объектов санитарных мероприятий, которые направлены в Региональную государственную лабораторию.
Кроме того, специалисты провели отбор проб воды и смывов с объектов окружающей среды в помещениях заведения общественного питания.
Также специалисты осуществили выезд в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи для выяснения обстоятельств отравления гражданки.
Госпродпотребслужба в Киеве издала распоряжение о временном запрете предпринимательской деятельности данного заведения до окончания эпидемиологического расследования.
Эпидемиологическое расследование продолжается.