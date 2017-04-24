В Киеве умерла женщина, поев в кафе, название которого замалчивают

14:35, 24 апреля 2017
Новости регионов
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Госпродпотребслужба закрыла кафе до окончания эпидемиологического расследования.

Фото: УНИАН

По сообщению Национальной полиции в Киеве 21 апреля в столице зарегистрирован летальный случай и случай отравления двух человек. По предварительным данным, это может быть связано с употреблением пищевых продуктов в одном из столичных заведений общественного питания.

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Специалисты Главного управления Госпродпотребслужба в Киеве провели внеплановое обследование этого заведения с отбором образцов объектов санитарных мероприятий, которые направлены в Региональную государственную лабораторию.

Кроме того, специалисты провели отбор проб воды и смывов с объектов окружающей среды в помещениях заведения общественного питания.

Также специалисты осуществили выезд в Киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи для выяснения обстоятельств отравления гражданки.

Госпродпотребслужба в Киеве издала распоряжение о временном запрете предпринимательской деятельности данного заведения до окончания эпидемиологического расследования.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

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Теги: #Киев#отравление#Госпродпотребслужба