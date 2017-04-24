Раненые в результате подрыва на мине наблюдатели ОБСЕ находятся в больнице в оккупированном Луганске

Двое наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые были ранены в результате подрыва автомобиля на мине, находятся в больнице во временно оккупированном Луганске.

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Об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Члены команды, получившие ранения в результате этого инцидента, сейчас находятся в больнице в Луганске, они проходят медицинские осмотры, и мы сможем предоставить дальнейшие подробности уже по результатам этого осмотра», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.