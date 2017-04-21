На оккупированный Донбасс прибыл грузовой автомобиль ООН с медицинскими средствами

На оккупированный Донбасс проследовал грузовой автомобиль от ООН с партией медицинских средств.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовал один грузовой автомобиль от ООН (Международного благотворительного фонда «АІСМ») с медицинскими средствами общим весом почти 400 килограммов», - говорится в сообщении.