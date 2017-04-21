Завтра в Киеве можно будет бесплатно сдать анализы на ВИЧ и гепатиты

В Киеве завтра, 22 апреля, с 9:00 до 20:00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы Народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирования и консультации на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи,

Отмечается, что такое тестирование состоится в рамках молодежного фестиваля «Куіv Ореп Smile» по инициативе общественной организации «Лига жизни».