В Одесской области из снежных заносов извлечено около 100 автомобилей, в том числе – две "скорые"

В Одесской области за сутки из снежных заносов извлечено около 100 легковых автомобилей, в том числе – две машины скорой помощи.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, за сутки подразделения ГУ ГСЧС совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей, попавших в снежные заносы.

Привлекались спасатели Раздельнянского (в селах Новые Чобручи и Петроевдокеевка), Тарутинского (в селах Виноградовка, Подгорное, Анновка и Лесное), Беляевского (в селах Васильевка и Каменка), Ивановского (в г. Знаменка и селах Белка и Михайлополь), Лиманского (Кулиндоровский дачный массив), Болградского и Окнянского (в селе Демьяновка) районов.

Всего было изъято 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасен 321 человек, из которых - 55 детей.

Представитель главка добавил, что снежные переметы достигают высоты 30 см.

«Но пока остаются застрявшие фуры. Для их извлечения необходима более тяжелая техника», - сказал представитель главка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской ОГА, со ссылкой на информацию, озвученную на прошедшем ночью совещании, проблемы с движением транспорта наблюдаются на 2-х дорогах области. Это трассы Одесса-Киев и Одесса-Кучурганы.

«На участке Одесса-Любашевка временно прекращено движение грузовиков. Сейчас трассу Одесса-Киев почти разблокировали: движение транспорта в сторону Киева восстановлено полностью, в сторону Одессы машины пропускают в реверсном режиме», - сообщили в пресс-службе.

На трассе Одесса-Кучурганы движение пока заблокировано, потому что техника не могла добраться до аварийного участка из-за сугробов.

В связи с непогодой в Одесской области 59 населенных пунктов отключены от электроснабжения: 22 в Раздельнянском районе, 19 в Ширяевском, 11 в Великомихайловском, 7 в Беляевском.

«Ночью невозможно было продолжать ремонтные работы из-за сильных порывов ветра. С утра восстановление высоковольтных линий продолжено. Принято решение 21 апреля занятия в школах отменить», - рассказали в ОГА.

Отмечается, что 21 апреля погодные условия на территории области остаются сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Ожидается, что погода нормализуется 22 апреля.