В Киеве будет создан реабилитационный центр для незрячих людей

В Киеве планируется создать реабилитационный центр незрячих, который будет финансироваться за счет городского бюджета.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, решение о создании коммунального реабилитационного заведения «Киевский центр незрячих» приняли сегодня депутаты городского совета на пленарном заседании.

«Идея работы заведения - не просто адаптировать человека с ограниченными возможностями к социальной жизни, а помочь ему быть конкурентным на рынке труда. Имеем в виду не только энциклопедические знания человека, но и его мобильность и коммуникабельность, умение самостоятельно и быстро решать сложные задачи. Словом, владеть всем арсеналом полноценного работника», - говорится в сообщении.

Предполагается, что реабилитационный центр будет обеспечивать интеграцию незрячих в общество путем их физической, психологической, социально-бытовой и профессиональной реабилитации. Его должны создать в течение двух месяцев со дня опубликования соответствующего решения.