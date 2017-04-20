В Киеве ученики гимназии получили травмы глаз из-за неосторожного обращения с огнетушителем

В Подольском районе Киева из-за неосторожного обращения с огнетушителем пострадали шестеро учащихся гимназии, двое из них госпитализированы.

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Как сообщает Отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в городе Киеве, сегодня в дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что в гимназии взорвался огнетушитель.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что один из учеников на перемене играл с порошковым огнетушителем - парень вынул предохранитель, нажал на рычаг и выпустил струю порошка. В результате шестеро учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз. Двух учеников госпитализировали.

Материалы о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится проверка, отметили в полиции.