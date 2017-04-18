В Соломенском районе Киева будет создана больница скорой помощи

В Соломенском районе на базе Киевской городской клинической больницы №6 будет создана больница скорой помощи на Правом берегу.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время инспекции в КГКБ №6, сообщила пресс-служба мэра.

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«В Киеве на сегодняшний день одна больница скорой помощи, которая расположена на Левом берегу и оказывает ургентную помощь жителям всей столицы. И правильно будет создать больницу скорой помощи и на Правом берегу. В больнице №6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе больницы скорой помощи», - отметил Кличко.

Он сообщил, что уже начали предпроектные работы по строительству и будут выделены деньги из бюджета, чтобы приступить к строительству.

Планируется, что больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (всего около 1 млн киевлян).

Кроме того, во время посещения мэр осмотрел новый томограф, приобретенный за средства столичного бюджета.

«Томограф будет работать 24 часа в сутки. Каждый киевлянин сможет получить сервис бесплатно за счет города», - отметил Кличко.

Томограф позволяет провести осмотр головного мозга, сосудов головы и органов грудной клетки. Сейчас персонал КГКБ №6 проходит обучение на компьютерном томографе, а уже со следующей недели начнется прием пациентов.