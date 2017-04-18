Трехлетний ребенок остался без пальцев на руке из-за равнодушия своей матери

В Краматорске осуждена 26-летняя местная жительница, по вине которой ее 3-летний ребенок остался без пальцев на руке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, женщина обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям).

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В ходе судебных слушаний было установлено, что 18 мая 2016 года женщина, которая воспитывает 4 малолетних детей, оставила их самих дома почти на сутки. Мальчик 2013 года рождения схватился за электрическую плитку и обжег руку.

Вернувшись домой и увидев ожоги ребенка, женщина в течение трех недель не обращалась за медицинской помощью. В результате некроз и гнойное воспаление ожоговых ран привели к ампутации пяти пальцев правой руки малыша и нарушению ее двигательной функции.

В суде женщина свою вину в инкриминируемом преступлении не признала.

По приговору суда она получила наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

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Из-за отсутствия надлежащей заботы матери за родными детьми семья с 2012 года состоит на учете в Службе по делам детей Краматорского городского совета. Дети осужденной находятся в социальных учреждениях, а сама она - беременна пятым ребенком.