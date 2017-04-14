В пасхальную ночь возле главных храмов Киева будут дежурить "скорые"

В период проведения поминальных дней на кладбищах Киева будут дежурить бригады «скорой помощи».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также, согласно сообщению, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи будут дежурить во время совершения чина освящения пасхальных корзин с 22.00 16 апреля до 10.00 17 апреля в Киево-Печерской лавре, Владимирском, Михайловском Златоверхом соборах.

В КГГА добавили, что учреждения здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, будут работать круглосуточно согласно утвержденных графиков дежурств отделений на 2017 год. Лечебные заведения, которые предоставляют амбулаторно-поликлиническую помощь, 15-17 апреля не будут работать.