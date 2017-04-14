В Днепре построят реабилитационный комплекс для людей с инвалидностью

Депутаты Днепровского горсовета во время 19-й очередной сессии единогласно приняли решение о выделении земельного участка под строительство Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного комплекса для людей с инвалидностью.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Днепра, для такого комплекса выделят территорию площадью 101 га на жилом массиве Красный Камень.

Предполагается, что реабилитационный центр будет иметь два бассейна, крытый тир, медицинский и реабилитационный комплексы, а также гостиница и залы для занятий всеми видами спорта.

Центр будет соответствовать международным стандартам и будет иметь адаптированную инфраструктуру. Такой комплекс поможет развить паралимпийское движение и будет способствовать физической реабилитации, в частности, бойцов АТО.

Средства на строительство будут выделять из госбюджета.

Сейчас подобной базы в Украине нет – некогда известный на всю страну Национальный паралимпийский центр находится в оккупированном городе Евпатория в Крыму.