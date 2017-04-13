В Днепре из пневматического оружия обстреляли детскую клиническую больницу

14:48, 13 апреля 2017
Новости регионов
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Сообщение об обстреле здания детской больницы проверяется, на месте работает оперативная группа. 

фото: УНИАН

В Днепре из пневматического оружия обстреляли здание детской клинической больницы, сообщает сайт 112.ua

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"Сегодня обнаружили простреленные окна из пневматического оружия в нескольких помещениях больницы", — рассказал главврач больницы Владимир Ивашина.

По его словам, пострадали окна в палате №6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.

Как отметили в ГУ Нацполиции области, сейчас сообщение об обстреле здания детской клинической больницы проверяется, на месте работает оперативная группа. 

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Теги: #Днепр#криминал#больница