В Днепре из пневматического оружия обстреляли детскую клиническую больницу

В Днепре из пневматического оружия обстреляли здание детской клинической больницы, сообщает сайт 112.ua.

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"Сегодня обнаружили простреленные окна из пневматического оружия в нескольких помещениях больницы", — рассказал главврач больницы Владимир Ивашина.

По его словам, пострадали окна в палате №6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.

Как отметили в ГУ Нацполиции области, сейчас сообщение об обстреле здания детской клинической больницы проверяется, на месте работает оперативная группа.