В Днепре из пневматического оружия обстреляли детскую клиническую больницу
14:48, 13 апреля 2017Новости регионов
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Сообщение об обстреле здания детской больницы проверяется, на месте работает оперативная группа.
Прострелены окна в нескольких помещениях больницы / Фото: УНИАН
В Днепре из пневматического оружия обстреляли здание детской клинической больницы, сообщает сайт 112.ua.
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"Сегодня обнаружили простреленные окна из пневматического оружия в нескольких помещениях больницы", — рассказал главврач больницы Владимир Ивашина.
По его словам, пострадали окна в палате №6 второго отделения, манипуляционном кабинете приемного отделения и кабинете физиотерапии.
Как отметили в ГУ Нацполиции области, сейчас сообщение об обстреле здания детской клинической больницы проверяется, на месте работает оперативная группа.
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