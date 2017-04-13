Экс-директор кардиологического санатория НАНУ незаконно передал частнику помещения

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой предотвратила незаконное отчуждение зданий и сооружений одного из кардиологических санаториев Национальной академии наук в Киевской области стоимостью 3 миллиона гривен.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Бывший директор лечебного заведения, расположенного на территории Киевской области, злоупотребляя служебным положением и без согласования с НАНУ, передал в собственность частному предпринимателю часть помещений санатория общей площадью более 1 тыс. кв. м. На основании информации СБУ и по ходатайству прокуратуры Соломенский районный суд г. Киева наложил арест на здания и сооружения санатория. Неотложные следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.