Киевляне смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит

17:22, 12 апреля 2017
Новости регионов
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Тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит состоится 22 апреля в рамках молодежного фестиваля «Куіv Ореп Smile» 

Фото: УНИАН

В Киеве 22 апреля с 09.00 до 20.00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирования и консультации на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что такое тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит состоится в рамках молодежного фестиваля «Куіv Ореп Smile» по инициативе общественной организации «Лига жизни».

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Теги: #Киев#ВИЧ-инфекция#гепатиты