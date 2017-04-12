Киевляне смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит

В Киеве 22 апреля с 09.00 до 20.00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирования и консультации на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С.

Читайте такжеУкраина будет закупать лекарства против гепатита С по самым низким ценам в Европе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что такое тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит состоится в рамках молодежного фестиваля «Куіv Ореп Smile» по инициативе общественной организации «Лига жизни».