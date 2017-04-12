Киевляне смогут бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатит
17:22, 12 апреля 2017Новости регионов
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Тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит состоится 22 апреля в рамках молодежного фестиваля «Куіv Ореп Smile»
Возле Арки Дружбы народов будут работать мобильные медицинские лаборатории / Фото: УНИАН
В Киеве 22 апреля с 09.00 до 20.00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирования и консультации на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что такое тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит состоится в рамках молодежного фестиваля «Куіv Ореп Smile» по инициативе общественной организации «Лига жизни».
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