В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на подстанции ударило током

В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.

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Информацию об этом подтвердили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным пресс-службы, ребенок умер сегодня в 3.30. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, остается в больнице.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области добавили, что сообщение о травмировании двух детей поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 9 апреля в 16.30.

Согласно предварительным данным, дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для того, чтобы сфотографироваться.Для более удачного кадра они залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 тыс. вольт. От удара током 13-летнего мальчика отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах.