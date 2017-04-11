Житомирщина: в роддоме умерли 37-летняя женщина и ее нерожденный ребенок, открыто уголовное дело

В Житомирской области открыто уголовное производство по факту смерти в роддоме 37-летней роженицы и ее нерожденного ребенка.

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Как сообщили УНИАН в Коростышевском отделе полиции, по факту смерти женщины и младенца открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей).

Родные роженицы обвиняют врачей в смерти женщины. Они утверждают, что женщина перед родами чувствовала себя здоровой, о чем сообщала им по телефону. Так, по словам мужа, вечером 6 апреля он привез жену в родильное отделение. Около 21.00 того же дня он вышел из больницы, и на тот момент с женщиной все было хорошо. Однако утром 7 апреля узнал о смерти жены. Ответов на свои вопросы в больнице мужчина не получил и обратился в полицию.

По заключению патологоанатомической экспертизы, причиной смерти женщины стал разрыв матки во время родов, а нерожденного ребенка - внутриутробная асфиксия.

Назначен ряд специальных экспертиз, в том числе по профессиональности действий медицинских работников во время родов.

Медики все обвинения в смерти женщины и ее ребенка отвергают.

В семье есть еще двое детей 2001 и 2003 годов рождения.