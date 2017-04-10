Черниговщина: подросток получил 70% ожогов тела. делая селфи на высоковольтной вышке

В Черниговской области 17-летний парень получил ожоги значительной части тела, пытаясь сделать селфи на высоковольтной вышке.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, этот случай произошел в Прилуках. В городскую больницу доставили парня с диагнозом «поражение электротоком, термические ожоги 2-й и 3-й степеней 70% тела».

На месте следственно-оперативная группа установила, что пострадавший залез на высоковольтную вышку, чтобы сделать селфи, и был поражен электрическим током. Парень загорелся и с высоты (около 12 м) упал на землю.