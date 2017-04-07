В центре Одессы более 500 человек одновременно делали утреннюю зарядку

В Одессе на площади у здания мэрии более 500 человек одновременно делали зарядку по случаю Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Думской площади, возле здания мэрии, состоялся общегородской флеш-моб под лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух», который приурочили к Всемирному Дню здоровья.

Несмотря на дождливую погоду, все собравшиеся одновременно сделали физзарядку. Пять инструкторов, в числе которых – преподаватель Одесского государственного университета внутренних дел, находились на крыльце мэрии, остальные – на площади.

В числе участников акции были школьники, студенты, депутаты Одесского городского совета, представители общественных организаций. К людям, специально прибывшим для участия в зарядке, присоединились также случайные прохожие.

Зарядка, которая длилась более 40 минут, заключалась в разминке (20 минут), после которой последовали более сложные упражнения: прыжки, отжимания и пр.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе мэрии, в данной акции, которая проводится в городе впервые, мог принять участие любой желающий. Цель мероприятия - улучшение здоровья и настроения, а также – борьба с депрессией и пр.