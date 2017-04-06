Обнародован список аптек, где киевляне смогут получить лекарства бесплатно

Киевская городская государственная администрация обнародовала перечень аптек, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом 2 типа будут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

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Как сообщила пресс-служба КГГА, препараты можно получить в 54-х аптеках сети коммунальных аптек «Фармация». В стадии подписания договоры еще с несколькими аптечными сетями, изъявившими желание принять участие в программе «Доступные лекарства».

«Механизм работы программы следующий: государство компенсирует стоимость лекарственного средства по низкой цене, производитель (дистрибьютор) которого подал заявку на участие в программе «Доступные лекарства». Именно такой препарат пациент получит бесплатно. Препарат, цена на который не превышает предельную оптово-отпускную цену, пациент может получить, доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата. Цену, которую полностью возмещает государство, установило правительство после того, как ее определило Министерство здравоохранения путем сравнения цены на аналогичные международные непатентованные названия в 5 соседних странах Украины – Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии», – рассказал Николай Поворозник.

Для получения препаратов по программе «Доступные лекарства» необходимо обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства.

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Перечень лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно найти в реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения.

С перечнем и адресами аптек КП «Фармация», осуществляющих отпуск лекарственных средств с возмещением стоимости по программе «Доступные лекарства», можно ознакомиться по ссылке http://kievcity.gov.ua/news/49444.html