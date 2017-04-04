Белорусы пытались незаконно вывезти из Украины партию наркосодержащих медпрепаратов

В Волынской области пограничники и Служба безопасности Украины в пункте пропуска «Пища» на границе с Беларусью задержали двух белорусов во время попытки незаконно вывезти из Украины партию сильнодействующих наркосодержащих медицинских препаратов – 56 тысяч ампул и таблеток.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, сильнодействующие медицинские препараты были обнаружены вчера, 3 апреля, в результате отработки информации о возможном их перемещения из Украины в Беларусь.

Двое граждан Беларуси прибыли в пункт пропуска «Пища», что в Шацком районе, двумя иномарками. В результате осмотра автомобилей Ford и Peugeot в личных вещах было выявлено 18 наименований лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ общим количеством почти 56 тыс. единиц.

Отмечается, что в УСБУ в Волынской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (Контрабанда), ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров). Проводятся фильтрационные мероприятия и устанавливается круг причастных лиц.